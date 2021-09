L’assistant vocal Lenovo Smart Clock Essential bénéficie d’une réduction de 50 %

Grâce à l’assistant vocal Lenovo Smart Clock Essential vous allez pouvoir être connecté dès votre réveil afin d’organiser au mieux votre journée. Si vous souhaitez le découvrir c’est le moment car chez Boulanger il est à 29,99 € au lieu de 59,99 € soit une réduction très intéressante de 50 %.

L’assistant vocal Lenovo Smart Clock Essential est à moins de 30 €

L’assistant Lenovo Smart Clock Essential combine plusieurs technologies dans un seul appareil. Grâce à lui, vous allez pouvoir écouter votre musique, vos podcasts, contrôler l’ensemble de votre maison grâce à Google Assistant et bénéficier de la veilleuse intégrée avec ses trois niveaux d’intensité.

Ainsi au réveil et dans votre lit vous pourrez par exemple demander à votre assistant d’ouvrir vos volets, de régler la lumière de la veilleuse, d’écouter votre musique, de consulter la météo et consulter votre planning. Autant dire que votre assistant Lenovo Smart Clock Essential va vous faciliter la vie et vous éviter de nombreux oublis dans votre journée bien remplie.

Pour profiter de cette remise de 50 %, ne perdez pas trop de temps, car les prix ont tendance à vite grimper. Vous pourrez choisir de retirer directement votre colis dans votre magasin Boulanger ou choisir une livraison à votre domicile à partir de 3,99 €.