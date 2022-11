L’Asus Vivobook Pro 14 OLED est à prix réduit pour le Black Friday chez Amazon

C’est une très belle offre que vous propose Amazon concernant le PC Asus Vivobook Pro 14 OLED. En effet, pour le Black Friday, il passe à 549,99 € au lieu de 719,99 € soit une économie immédiate de 24 %.

Asus Vivobook Pro 14 OLED > 549,99 € chez Amazon

Le PC Asus Vivobook Pro 14 OLED est moins cher pour le Black Friday

Plus que jamais il est primordial de faire des économies dès que cela est possible. Si vous avez besoin d’investir dans un nouveau PC, voici un modèle performant et à un prix accessible. Attention, l’offre est à durée limitée et les stocks le sont également.

Concernant ce PC portable, voici les caractéristiques techniques essentielles à connaître avant de passer à l’étape du paiement. Il possède un écran OLED 14 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels avec la technologie NanoEdge qui lui permet d’avoir des bordures plus fines. A l’intérieur s’y trouve un processeur 6 cœurs AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM soit une configuration qui vous permettra de faire tourner l’ensemble sans difficulté.

Toutefois si vous pensez que ce modèle ne répond pas à toutes vos attentes, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs PC portables.