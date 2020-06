L’Asus Vivobook S712DA-AU132T (17 pouces Full HD, Ryzen 7) à 720 €

Le PC portable Asus Vivobook S712DA-AU132T dispose d’un équipement efficace, avec en particulier un grand écran, parfait pour une utilisation bureautique et multimédia (voire même légèrement ludique). Darty propose la configuration avec une réduction de 24%, ce qui porte son prix à 719,99 € (au lieu de 949,99 € en temps normal).

Cet ordinateur portable Asus Vivobook a l’avantage d’intégrer un grand écran de 17,3 pouces, qui affiche des images précises, en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Cela procure un excellent confort d’affichage, aussi bien pour travailler avec un tableur ou un logiciel de traitement de textes, ou pour regarder des photos et des vidéos à partir de Youtube ou Netflix.

A l’intérieur de son châssis métallique argenté du plus bel effet, on trouve des composants qui assurent un bon niveau de performances en toute occasion. Ainsi, le processeur AMD Ryzen 7-7300U est un modèle doté de quatre coeurs fonctionnant à 2,3/4,0 GHz.

Crédit : Asus

Il est complété par 8 Go de mémoire DDR4 et d’un SSD NVMe de bonne capacité (512 Go). Ce dernier procure une grande réactivité, lors du démarrage de Windows ou du lancement des applications

La puce graphique, AMD Radeon RX Vega 10, quant à elle, permet de faire fonctionner certains jeux dans d’assez bonnes conditions. Il faut toutefois pour cela utiliser la plupart du temps un niveau graphique minimum, voire parfois basculer dans le mode 720p (1 280 x 720 pixels).

Compte tenu de la taille de l’écran, le poids de l’ordinateur portable, de 2,3 Kg, est satisfaisant. Le machine est également dotée d’un clavier rétro éclairé, ce qui peut toujours être pratique. Celui-ci intègre un pavé numérique.

Enfin, la connectique comprend une sortie vidéo HDMI, un lecteur de cartes mémoire microSD, ainsi que quatre ports USB (un 3.1 de type C et trois de type A, dont un USB 3.0).

