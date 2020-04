L’Asus Zenbook Flip UM462DA-AI036T à 720 €

Le Zenbook Flip appartient à la famille des ultrabooks. Au format 14 pouces (définition Full HD, ou 1 920 x 1 080 pixels), il ne pèse que 1,6 Kg et son écran – tactile – peut pivoter sur 360 degrés, afin de transformer très facilement l’ordinateur en tablette. Différentes positions intermédiaires (mode tente ou mode chevalet) facilitent l’utilisation de la configuration pour surfer sur le Web ou regarder des photos ou des vidéos.

Les performances sont assurées par un processeur AMD Ryzen 7 3700U (4 coeurs cadencés à 2,3/4,0 GHz), assisté de 8 Go de mémoire. De plus, un SSD de 256 Go assure une bonne réactivité lors du démarrage de Windows ou du lancement des applications. L’ensemble procure donc de bonnes performances lorsqu’il s’agit d’utiliser des applications bureautiques et multimédia. Toutefois, la puce graphique AMD Radon Vega 10, intégrée au processeur Ryzen, n’offre pas un niveau de puissance suffisant pour faire fonctionner la plupart des jeux dans de bonnes conditions.

L’ordinateur portable est équipé d’un clavier rétro éclairé et d’un pavé tactile pouvant se transformer en pavé numérique (NumPad). Le rste de l’équipement comprend un lecteur de cartes mémoire SDXC, une Webcam 720 infra rouge, une sortie vidéo HDMI et trois ports USB (dont un de type C).

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.