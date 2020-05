L’Autopilot de Tesla avertit le conducteur avant même qu’il ne voie le cycliste

Crédits : Dirty Tesla x Tom’s Guide

Nous vous en parlions hier, l’Autopilot ne cesse de réduire les risques d’accident, en baisse de 50% sur un trimestre. La vidéo publiée par la chaine YouTube « Dirty Tesla » l’illustre à la perfection. La Model 3 alerte de la présence d’un cycliste très en amont, bien avant même que le conducteur ne puisse le voir.

Le radar voit le cycliste avant le conducteur

Disposant de la dernière mise du logiciel embarqué, la version 2020.12.6 déployée le 24 avril et qui permet la détection des feux tricolores et des panneaux stop, le Youtubeur circulait paisiblement à 80 km/h sur une route de campagne quand le véhicule le précédant s’est mis à ralentir et à dévier vers la file de gauche. Évidemment, l’Autopilot a fait retentir une alerte tout en freinant la Model 3.

Comme le fait remarquer le Youtubeur, à ce moment-là, l’écran principal affiche déjà la présence d’un cycliste. La caméra qu’il utilise pour filmer la route n’est elle pas encore en mesure de le voir. Pour le conducteur, c’est donc d’autant plus impossible qu’il est placé plus à gauche encore. Cela illustre l’efficacité des nombreux capteurs installés sur le véhicule, ici le radar étant à l’œuvre, capable de distinguer des obstacles à 170 m de distance.

Sans disposer de matériel particulièrement puissant, le dernier Nvidia Drive AGX Orin est plus performant que la puce développée par Tesla, le constructeur parvient avec des capteurs relativement simples, Elon Musk détestant le LIDAR, à fournir une solution Autopilot en avance sur la très large majorité de ses concurrents, ce qu’a d’ailleurs secrètement admis le PDG de Volkswagen récemment. Même une BMW à 300 000 dollars ne fait pas le poids face à la moins chère des Model 3.

Source : Dirty Tesla