Le Acer Chromebook CB315 bénéficie d’une remise de 120 € pour les soldes

Si vous devez investir dans un PC portable, c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, le PC Acer Chromebook CB315 est actuellement à 379 € au lieu de 499 € soit une très belle remise de 120 €.

Les soldes ont déjà débuté et c’est le moment de profiter de ce bon plan concernant ce PC portable de la marque Acer. En effet, chez Amazon vous allez pouvoir bénéficier d’une belle réduction de 25 % ce qui permettra de faire chuter son tarif à 379 € au lieu de 499 €. Attention, à savoir que les stocks vont certainement très vite partir. Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ce produit.

Ce laptop à un tarif très intéressant sera idéal pour une utilisation bureautique ainsi que pour surfer sur internet. En effet, avec une autonomie proche de 13 heures, vous pourrez partir avec et effectuer votre journée de travail sans problème. Léger et aux dimensions raisonnables, vous pourrez l’emporter très facilement dans votre sac à dos. Avec son processeur Intel Pentium Silver N5000, ses 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous pourrez faire tourner vos applications favorites.

