Le Barça et le Real de Madrid reprennent la Liga… mais sur FIFA 20

La raison l’a finalement emporté, les dirigeants de la Liga ont finalement décidé de suspendre les matchs du championnat espagnol jusqu’à nouvel ordre. Comme tout le monde, les joueurs sont confinés chez eux, et doivent s’occuper en attendant une amélioration de la situation sanitaire. Dimanche soir, Sergio Reguilón du FC Séville et Borja Iglesias du Betis de Séville ont néanmoins décidé de jouer le derby andalou. Les joueurs ont en effet annoncé sur Twitter qu’ils allaient s’affronter sur FIFA 20, un match retransmis en direct sur Twitch à 21h, et disponible en replay ici. Une réussite puisque l’évènement est parvenu à rassembler 60 000 spectateurs. Pour l’anecdote, c’est finalement le Betis qui l’a emporté sur un score de 6 à 5.

#ElGranDerbi se juega esta noche. @SevillaFC vs @RealBetis comentado por @IbaiLlanos en Twich. 1v1 @BorjaIglesias9 contra mi en el Fifa. ¿Cómo lo veis? Todo sea por divertirnos un rato… 😂✌🏻 pic.twitter.com/t4LzFmBvP2 — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 15, 2020

Un tournoi d’esport sur FIFA 20 pour remplacer la Liga

La rencontre entre les deux joueurs espagnols a eu tellement de succès que l’expérience va être reproduite, mais à l’échelle du championnat national cette fois. Ibai Llianos, une célébrité de l’eSport espagnol, a pris l’initiative de lancer un tournoi entre les 20 clubs de la Liga. Une idée qui a immédiatement séduit les joueurs, en moins de 24 heures chacune des équipes a trouvé son représentant. Les couleurs du FC Barcelone seront ainsi défendues par Sergi Roberto, tandis que Thibaut Courtois tiendra la manette du côté du Real Madrid.

Le tirage au sort du tournoi aura lieu vendredi, et la compétition se déroulera samedi et dimanche sur la chaine Twitch d’Ibai Llianos. Et pour apporter un peu plus de réalisme à ses rencontres, les journalistes sportifs les plus célèbres se sont portés volontaires pour commenter les matchs en direct, notamment Stéphane Guy et Franck Sauzee. À noter que tous les bénéfices générés par le tournoi seront reversés à la lutte contre le Covid-19.

