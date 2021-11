Le Black Friday AliExpress : OnePlus 9, Apple AirPods, trottinette électrique Xiaomi… avec de gros rabais

Black Friday AliExpress – Crédit : AliExpress

Durant cette période, le site de eCommerce propose des prix imbattables sur des centaines de produits. Que ce soit sur des smartphones, des écouteurs true wireless, des trottinettes électriques, des aspirateurs… la liste des produits concernés est longue. Nous avons effectué pour vous une première sélection, mais nous vous invitons à explorer le site pour découvrir tous les bons plans.

Et si vous êtes plus particulièrement fan de high-tech, n’hésitez pas à consulter les pages dédiées aux produits tech.

Quelle que soit la catégorie qui vous intéresse du 25 novembre à 9h au 30 novembre à 9h, vous bénéficiez sur l’intégralité du site AliExpress de réductions en fonction du montant de votre achat :

-6€ dès 40€ d’achat avec le code BFAE06

-8€ dès 50€ d’achat avec le code BFAE08

-11€ dès 70€ d’achat avec le code BFAE11

-15€ dès 110€ d’achat avec le code BFAE15 -22€ dès 149€ d’achat avec le code BFAE22

-30€ dès 199€ d’achat avec le code BFAE30

-45€ dès 299€ d’achat avec le code BFAE45

-60€ dès 399€ d’achat avec le code BFAE60

Rappelons que le site fonctionne comme une place de marché, et regroupe de nombreux vendeurs tous certifiés par AliExpress. La plupart des produits viennent des entrepôts européens (France, Espagne ou Pologne), mais dans tous les cas le délai de livraison est clairement indiqué.

Le OnePlus 9 avec une grosse réduction

OnePlus 9 – Crédit : OnePlus

Lors de sa sortie au printemps dernier le OnePlus 9 nous a impressionnés par ses performances haut de gamme et son triple module photo développé en collaboration avec Hasselblad. Il affiche des caractéristiques impressionnantes par rapport à son prix : SoC Snapdragon 888, un écran de 6,55 pouces 120 Hz AMOLED, compatibilité avec les réseaux 5G…

Et avec le prix proposé par AliExpress c’est vraiment l’occasion de s’offrir ce smartphone haut de gamme pour un prix incroyable. Le prix de départ est déjà hyper attractif puisque la version 8Go de Ram avec 128 Go de stockage dans la couleur Winter Mist est accessible pour seulement 449 euros (ajoutez 10 euros pour les autres couleurs). La configuration la plus musclée avec 12 Go de Ram et 256 Go de stockage en noir est proposée à 499€. Mais à l’occasion des Black Friday AliExpress ajoute une réduction de 60€ avec le code promo SDFRN184. Le OnePlus 9 devient accessible à partir de 388€, un tarif tout simplement imbattable.

OnePlus 9 5G à partir de 389€ au lieu de 449€ avec le code SDFRN184

Le OnePlus 9 Pro bénéficie lui aussi de tarif attractif pour le Black Friday :

OnePlus 9 Pro à partir de 530€ au lieu de 569€ avec le code BFAE60

Les autres promos Black Friday à ne pas manquer

Ecouteurs sans fil

Apple AirPods Pro à 179€ au lieu de 209€ avec le code SDFRN191

au lieu de 209€ avec le code Apple AirPods 3 à 169€ au lieu de 199€ avec le code SDFRN207

au lieu de 199€ avec le code Xiaomi Redmi Buds 3 Pro à 46,42€ au lieu de 54,42€ avec le code BFAE08

au lieu de 54,42€ avec le code Huawei FreeBuds Pro à 88€ au lieu de 99 avec le code BFAE11

Smartphones

Maison

Aspirateur Dreame V11 à 164,99€ au lieu de 214,99€ avec le code SDFRN203

au lieu de 214,99€ avec le code Aspirateur Robot Roborock Smax à 319,99€ au lieu de 364,99€ avec le code BFAE45

au lieu de 364,99€ avec le code Purificateur d’air Xiaomi à 89,99€ au lieu de 100,99€ avec le code BFAE11

Trottinettes électriques