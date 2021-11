Le box-office américain d’octobre 2021 est le plus haut depuis le début de la pandémie

La pandémie mondiale aura laissé de traces aux quatre coins du monde. Après des confinements successifs entraînant la fermeture des salles obscures, les studios craignaient le pire pour cette rentrée 2021. Entre une surconsommation de streaming et la peur de fréquenter un endroit public, les scores d’octobre auraient pu être pour le moins catastrophiques. Mais c’était sans compter l’arrivée de projet majeurs, qui ont redonné envie au public de consommer du cinéma « pour de vrai ». Grâce à Dune, James Bond ou encore Venom, le box-office reprend enfin des couleurs. Pour ce seul mois, c’est un résultat net de 638 millions de dollars qui vient d’être annoncé côté USA.

Dune contribue à une belle hausse du box-office – Crédit : Warner Bros Pictures

Tout cela augure une belle remontée pour les mois à venir. Tout cela dépendra évidemment de l’évolution de la situation sanitaire et des sorties à venir. Mais le cinéma semble peu à peu retrouver son public. Et c’est là un excellente nouvelle !

Le box-office repart (enfin) à la hausse

Les chiffres consolidés ont été partagés par le média Deadline. Pour comparaison, les scores de Juillet étaient bien inférieurs, avec un résultat estimé à 583 millions de dollars. Ce qui à fait la différence ? : une amélioration significative de la pandémie et une déferlante de projets ultra attendus. Résultat des courses : le box-office américain enregistre une hausse de 12% par rapport à 2017. Mais ce sont évidemment les contenus proposés qui ont joué dans la balance, entre le départ de Craig de la saga James Bond et la nouvelle adaptation de Dune proposée par Villeneuve.

Autre marqueur important : le streaming. Les scores montrent bien que cette nouvelle habitude de consommation n’a en rien freiné le retour du public dans les salles. Et il ne faut pas oublier que les vacances ont permis de drainer un public plus important et surtout, familial. Si tout se passe bien, la période pré-Noël devraient enregistrer des scores similaires. Parmi les grands projets attendus : le nouveau volet de Sos Fantômes, Spider-Man : No Way Home ou bien Matrix Resurrections.

Si les marqueurs semblent de nouveau au vert, il convient évidemment de rester prudent. La pandémie n’est pas encore terminée et la tendance pourrait s’inverser en cas de reprise de la crise. Mais tout est mis en place pour que les fermetures ne soient plus qu’un lointain souvenir.

Source : Screenrant