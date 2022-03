Le cargo des voitures de luxe a coulé, un jeune traque Poutine et les oligarques Russes, South Park se prépare à la 3e Guerre Mondiale : c’est le récap’ !

C’est l’heure du récap’ ! Aujourd’hui dans le récapitulatif des trois actualités quotidiennes qui ont le mieux marché :

Après avoir pris feu, le cargo qui transportait près de 4000 voitures a fait naufrage le 1er mars au large des Açores.

Âgé d’à peine 19 ans, Jack Sweeney a de la suite dans les idées. Après avoir programmé un bot lui permettant de suivre à la trace le jet d’Elon Musk, l’étudiant américain s’attaque désormais aux milliardaires russes en traquant leurs trajectoires de vol.

South Park is back avec un nouvel épisode qui fait référence au conflit Ukrainien. Les 4 jeunes s’apprêtent à subir un exercice d’évacuation nucléaire dans cet épisode, qui s’intitulera Back to the Cold War.

Des milliers de voitures dans les profondeurs

Le 16 février, un incendie s’était déclaré sur le bateau Felicity Ace qui transportait des milliers de véhicules vers les États-Unis. Si l’équipage a pu être secouru, les Porsche, Bentley et autres Audi sont désormais dans les abysses.

Le cargo qui transportait 4000 voitures de luxe a coulé

Jack Sweeney tente de pister les vols de Poutine

Connu pour suivre à la trace le jet privé d’Elon Musk, Jack Sweeney s’attaque désormais aux jets des oligarques russes. Et le succès est au rendez-vous pour le jeune homme. Plus de 230 000 personnes suivent déjà son compte Twitter créé pour l’occasion.

Après Elon Musk, le jeune traqueur piste les milliardaires russes et Poutine

Retour à la guerre froide : le prochain épisode de South Park fait référence à la guerre en Ukraine

South Park vient de diffuser la bande-annonce du prochain épisode : Back to the Cold War, en référence à la guerre en Ukraine. On y voit un court teasing avec le Principal PC et Mr. Mackey qui se préparent à leur septième exercice d’évacuation en cas d’explosion d’une bombe nucléaire.

South Park se prépare à la guerre nucléaire dans un nouvel épisode