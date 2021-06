Le casque AirPods Max Apple est à 549 € chez Orange

C’est une belle réduction de 80 € que vous propose Orange sur ce casque AirPods Max d’Apple. En effet, affiché au prix de départ à 629 € il passe dorénavant à 549 €. Pour en profiter, il ne faudra pas tarder car l’offre est valable jusqu’au 16 juin 2021.

Baisse de prix sur le casque AirPods Max d’Apple

Les réductions sur cette marque et sur cette gamme de produits sont assez rares et cette fois l’économie n’est pas négligeable puisqu’elle est tout de même de 80 €. Petit rappel, attention il faudra valider votre commande au plus tard le 16 juin, après il sera trop tard.

Concernant le produit en question, il affiche des caractéristiques techniques à la hauteur de son tarif. Équipé de la puce Apple H1, il vous permettra de communiquer directement avec vos autres appareils Apple et donc avec votre assistant intelligent Siri. Sachez que grâce au support du standard Bluetooth vous pourrez également relier le casque à un appareil Android ou Windows.

A noter que le casque est équipé de l’option réducteur de bruit afin de vous permettre d’être en totale immersion en écoutant votre musique ou lors de vos échanges téléphoniques. L’autonomie est de 20 heures avec l’option réduction de bruit.

Toutefois si ce modèle ne vous correspond pas, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit.