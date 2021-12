Le casque AirPods Max Apple voit son prix chuter à 435,61 €

Actuellement, le casque AirPods Max d’Apple bénéficie d’une remise et passe à 435 € chez Amazon et chez Cdiscount.

Si depuis un moment, vous souhaitiez investir dans le casque AirPods Max d’Apple, c’est le moment de sauter le pas. En effet, chez Amazon et chez Cdiscount, le produit est actuellement à 435,61 € au lieu de 629 € soit une économie immédiate et exceptionnelle de presque 200 €.

Le casque AirPods Max passe à 435,61 €

Si vous connaissez la marque Apple, vous savez que les prix sont souvent très élevés, il est donc judicieux de bénéficier des promotions pour faire vos achats. Aujourd’hui chez Amazon et chez Cdiscount, le casque AirPods Max de la marque passe à 435,61 € au lieu de 629 €. Attention toutefois, sachez que seul le coloris rose bénéficie de cette chute de prix, les coloris argent et bleu passent à 475 €.

Concernant le casque, il est constitué de matériaux prémium comme du métal, d’aluminium anodisé et d’acier inoxydable. Sur le casque, vous y trouverez des boutons physiques et non tactiles afin d’assurer un fonctionnement sans faille. L’option réduction de bruit est bien évidemment présente sur ce modèle et elle est plus que performante grâce à ses 6 micros orientés vers l’extérieur. Au contraire, le mode transparence vous permettra d’inverser le fonctionnement de l’option réduction de bruit et d’entendre à la perfection les bruits extérieurs.

Toutefois, si vous ne disposez pas d’un budget aussi important, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit.