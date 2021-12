Le casque audio Bose QuietComfort 45 est à moins de 300 €

Ce nouveau casque de la gamme QuietComfort est actuellement plus accessible grâce à une offre de remboursement de 50 €. En effet, affiché au prix de départ à 349,99 € il passe donc à moins de 300 € soit à 299,99 € plus précisément.

Le casque Bose QuietComfort 45 passe à 299,99 €

Ce nouveau modèle vous propose de nombreux arguments qui vont certainement vous faire craquer. En effet, la marque a profité de cette sortie pour y incorporer de nouveaux éléments afin d’améliorer le produit et de répondre à tous vos besoins. Ainsi le casque Bose QC45 voit son autonomie améliorée tout comme sa réduction de bruit. De bonnes nouvelles surtout avec un prix réduit chez Boulanger.

Il conserve bien évidemment des qualités déjà présentes sur les modèles précédents comme son confort qui sera toujours fortement apprécié, mais aussi son design sobre et élégant. Des points positifs qui vous permettront de tenir de longues heures d’écoutes surtout que l’autonomie se voit améliorée. En effet, il est possible de tenir plus de 24 heures avec le casque, et ce avec l’option réduction de bruit activée.

