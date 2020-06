Le casque Bluetooth anti-bruit Bose Headphones 700 à 319 €

Par rapport au QC 35, précédent fer de lance de Bose en matière de casques anti-bruit, le Noise Cancelling Headphones 700 bénéficie d’un nouveau design, très séduisant, et d’un excellent confort d’utilisation. Le nombre réduit de boutons de contrôle s’explique par la présence d’une surface tactile qu’il suffit d’effleurer pour ajuster le volume, changer de piste audio, etc.

Le casque fonctionne en Bluetooth et peut répondre à vos requêtes vocales, puisqu’il est compatible avec les assistants d’Amazon (Alexa) et de Google. Il offre une excellente qualité audio et intègre un dispositif d’annulation des bruits ambiants, très efficace (comme son prédécesseur).

Un bouton permet d’ajuster le niveau de réduction des bruits, pour entendre plus ou moins les conversations proches par exemple. La batterie autorise un fonctionnement du casque pendant environ 20 heures (la recharge s’effectue via une connexion USB de type C).

Enfin, les quatre micros intégrés sont particulièrement performants pour capter les commandes vocales ou pour converser lors d’un appel téléphonique.

Comparatif de casques anti-bruit : quel est le meilleur ?

Cet article vous est proposé par la Fnac.