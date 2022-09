Le casque Corsair HS70 bénéficie d’une remise incroyable de 60 %

Chez Amazon, le casque Corsair HS70 bénéficie d’une très belle remise et passe à 49,99 € au lieu de 119,99 €.

C’est une remise exceptionnelle de presque 60 % qui est proposée sur le casque Corsair HS70. Chez la boutique Amazon, il passe de 199,99 € à seulement 49,99 €, autant dire qu’à ce tarif, les stocks vont très vite partir.

Casque Corsair HS70 > 49,99 € chez Amazon

Le casque Corsair HS70 passe à moins de 50 €

Les remises les plus intéressantes sont souvent chez Amazon, nous en avons encore une fois de plus la preuve aujourd’hui sur ce casque Corsair HS70. En effet, avec une excellente réduction de 58%, le prix du produit chute à moins de 50 € au lieu de presque 120 € en prix de départ. Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ce casque.

Le casque Corsair possède une très belle autonomie de 30 heures, le tout en vous assurant une écoute confortable grâce à ses coussinets à mémoire de forme. Vous pourrez l’utiliser avec de multiples appareils puisqu’il est compatible avec la Switch, la PS4, la Xbox ou PC bien évidemment. Grâce à son micro, vous pourrez également être entendu de vos adversaires et profiter pleinement de vos parties.

A noter que la livraison vous sera offerte et que le casque Corsair HS70 est garanti deux ans. Deux raisons supplémentaires pour vous faire craquer.