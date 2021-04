Le casque de fitness HTC Vive Air fuite sur la toile

HTC doit s’en mordre les doigts. En effet, les premières images de son casque de fitness Vive Air sont en train de se répandre à vitesse grand V sur la toile. Ces images ont fuité depuis depuis le concours IF Design Awards par l’intermédiaire d’un site chinois. Il se murmure également que ce nouveau produit est destiné aux marchés européen, chinois et américain avant la fin d’année 2021. Il est cependant probable que HTC aurait dû présenter ce nouveau bijou à l’occasion du VIVECON, programmé pour mai 2021.

HTC dévoile malgré lui son casque VIVE AIR – Crédit : HTC

Petite merveille de technologie, ce nouveau casque attise déjà la curiosité de nombreux fans aux quatre coins du globe. Mais un récent communiqué de la marque pourrait remettre en cause bien des choses. Car depuis hier soir, HTC affirme que ce produit n’est qu’un concept qui n’est pas prêt de se retrouver dans un magasin !

Un casque qui fait parler de lui

Le communiqué de presse partagé par HTC ne laisse plus aucune place au doute. « C’est passionnant de voir le casque VR VIVE Air remporter un iF Design Award. Bien qu’il ne s’agisse que d’un concept, le langage de conception comporte des éléments et des inspirations que vous verrez ailleurs dans nos produits. Nous ne sommes pas du genre à nous reposer sur nos lauriers, donc même si c’est formidable de remporter ce prix, nous avons des affaires à faire – j’espère que nous vous verrons les 11 et 12 mai à VIVECON » affirme ainsi le porte parole de la marque. Quelques lignes qui suffisent à doucher les espoirs de nombreux consommateurs.

Pourtant, sur le papier, le casque semble prometteur. Destiné aux adeptes du sport en ligne et de la réalité virtuelle, son rembourrage est intégralement conçu avec un tissu anti-transpirant. Il est possible de le démonter intégralement pour faciliter son nettoyage. La fibre utilisée est à séchage rapide. Dans sa globalité, le design semble être inspiré par les chaussures de sport les plus performantes.

Une sortie officielle n’est donc plus à espérer. Sauf si HTC entend apporter de nombreuses modifications à son projet initial pour un lancement ultérieur. Mais tout cela reste pour l’heure à l’état de spéculation. Sans doute la marque pourra apporter davantage de précisions à l’occasion du VIVECON et sur la suite qui sera donnée ou non à son alléchant projet.

Crédit : BGR

