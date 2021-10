Le casque gamer Logitech G635 est à moins de 70 €

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un casque gaming c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Amazon le casque gamer Logitech G635 est à 69,99 € au lieu de 149 € soit une belle remise de 53 %. Bonne nouvelle supplémentaire, vous n’aurez pas de frais supplémentaire pour la livraison, que ce soit un envoi à votre domicile ou dans le point relais de votre choix.

Le casque Logitech G635 est à moitié prix

Si vous avez craqué pour l’ensemble clavier et souris Logitech MK235 Logitech en promo chez Amazon ou si vous avez tout simplement besoin d’un casque gaming, c’est le moment d’ajouter ce produit à votre panier. En effet, le casque bénéficie d’une réduction incroyable puisque la remise est supérieure à 50 %. Le casque de la marque Logitech passe donc de 149 € à 69,99 €.

Concernant les caractéristiques techniques du casque, il faut savoir qu’il offre une expérience sonore incroyable grâce à ses deux transducteurs de 50 mm, le son va être riche et clair tout en étant précis, et ce même dans les basses. Des atouts qui vont vous permettre d’avoir l’avantage sur vos adversaires. Côté confort et design, le casque filaire possède un arceau solide, mais qui vous apportera tout le confort nécessaire pour tenir vos parties de plusieurs heures.

Sachez que le casque est également compatible avec les diverses consoles du moment comme la Xbox, la Playstation ou encore la Nintendo Switch.