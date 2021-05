Le casque gaming Logitech G Pro profite d’une réduction de 25 € chez Amazon

Pour ceux qui ne sont pas encore équipés ou qui veulent tout simplement investir dans une marque réputée et un produit de qualité, c’est le moment de passer votre commande. Le casque gaming Logitech G Pro est donc à 74,99 € au lieu de 99,99 €, soit une belle économie de 25 €.

Casque Logitech G Pro est à prix cassé chez Amazon

Un son de qualité vous manque pour pouvoir vous plonger à 100 % dans vos univers lors de vos longues sessions de jeux vidéo ? Ce casque Logitech G Pro saura répondre à vos attentes, tout en tenant dans votre budget vu la promotion en cours chez Amazon.

Grâce à son arceau en aluminium et à son bandeau en acier de haute qualité, le casque tiendra sans difficulté sur la durée et pourra être porté longtemps sans vous gêner. Avec ses transducteurs PRO-G de 50 mm, le produit offre un environnement sonore riche et clair. Avec son micro tige de 6 mm et sa large bande de fréquence, le rapport signal/bruit sera nettement amélioré pour une sensibilité plus élevée.

Petit bémol concernant le son surround 7.1. Il est disponible sur le casque G Pro X, mais pas sur ce modèle en promotion. Il ne possède pas non plus les améliorations « Blue » associées à la filiale de Logitech, mais la voix sera tout de même nette. Toutefois pour le prix, on peut affirmer que ce casque Logitech G Pro haut de gamme sera idéal pour les gamers.