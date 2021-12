Le casque gaming Logitech G335 est à moins de 40 €

Si vous recherchez un casque gaming c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Amazon, le casque gaming Logitech G335 est à seulement 38,49 € au lieu de 69,99 € soit une belle remise de 45 %.

Le casque Logitech G335 est à petit prix

Ce casque est un deal idéal pour les gamers qui ont un petit budget pour s’équiper. En effet, vous trouverez difficilement un tarif plus accessible pour acheter un casque de la marque Logitech. Toutefois, attention, chez Amazon, les prix ont tendance à vite grimper et vous pourriez donc avoir une mauvaise surprise en attendant trop longtemps pour valider votre commande. Bonne nouvelle supplémentaire, vous ne payerez pas de frais supplémentaires pour la livraison de votre colis.

Concernant le casque en question, sachez qu’il est léger et confortable. Il propose également un micro de bonne qualité et un son efficace grâce à ses transducteurs de 40 mm. Compatible avec les PC et les consoles Xbox, Playstation et Nintendo Switch, vous pourrez l’utiliser très souvent. Son câble de 1,80 mètre vous permettra de jouer confortablement et à bonne distance de votre PC ou de votre téléviseur.

Toutefois, si votre budget est plus élevé, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit.