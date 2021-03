Le casque gaming Logitech G935 est en promo à 119,99 € chez Amazon

Ce casque gamer Logitech G935 bénéficie d’une belle réduction de 37 % chez Amazon, son prix passe donc de 189 € à 119,99 €. A noter toutefois que son prix varie plutôt dans les 130 € chez la concurrence.

Casque Gamer Logitech à petit prix chez Amazon

Le design du G935 n’est pas particulièrement surprenant mais il fait le job et reflète bien l’image du casque gaming. Le style global est plutôt réussi avec son système RGB et le revêtement en simili-cuir est plus confortable que le tissu utilisé auparavant par Logitech.

Il reprend bien évidemment les principales caractéristiques de son prédécesseur, le G933. Il possède une connexion sans fil 2.4 Ghz compatible PC/PS4, un son virtuel 7.1 DTS Headphone X 2.0 ainsi qu’un éclairage RGB compatible LightSync. Il est équipé de haut-parleurs Pro-G de 50 mm qui vous procureront une meilleure restitution des basses que son prédécesseur et un son plus riche et détaillé. Son autonomie est plutôt confortable. Elle peut aller entre 8 et 12 heures suivant les options utilisées.

Si ce casque vous attire c’est le moment de profiter de cette offre qui vous permettra d’économiser tout de même plus de 10 € par rapport aux prix proposés par certains concurrents.