Le casque Logitech G935 est à moins de 100 € chez Amazon

Amazon propose une très belle réduction de presque 50 % à valoir sur le casque Logitech G935. En effet, il y a quelques mois il était passé sous la barre des 120 € chez un concurrent mais cette fois il descend jusqu’à 99,99 € au lieu de 189 €. A ce tarif, il serait vraiment dommage de passer à côté.

Le casque Logitech G935 coche toutes les cases. Il est confortable grâce à des oreillettes en simili-cuir et en mousse, il est aussi solide, performant et endurant. La qualité audio est elle aussi au rendez-vous grâce à ses transducteurs audio Pro-G 50 mm, le rendu sera précis et équilibré. Concernant le micro à tige de 6 mm, il sera d’une qualité très satisfaisante que ce soit lors de vos appels ou lors de vos jeux.

Utilisable également sur toutes les consoles du moment, il a une autonomie très correcte de 12 heures de jeu. Il possède une connexion sans fil 2.4 Ghz, un son virtuel 7.1 DTS headphone X 2.0 ainsi qu’un éclairage RGB compatible LightSync.