Le casque Logitech G935 est à un prix incroyable

Alors que le casque Logitech G935 était encore à 99,99 € début juillet, Amazon vous propose de bénéficier d’une remise plus importante aujourd’hui. En effet, il est affiché à 89,99 € au lieu de 189,99 € soit une économie incroyable de presque 100 €.

Le casque Logitech G935 est à 89,99 € chez Amazon

Si vous avez raté la promo du mois de juillet, c’est le moment de saisir votre chance. En effet, cette fois Amazon propose une remise encore plus alléchante puisque vous allez pouvoir l’acheter pour 89,99 € seulement au lieu de 189,99 €. Pour ce tarif, vous achèterez un casque, mais aussi une marque dont la réputation n’est plus à faire. Avec Logitech vous pouvez être certain que le rapport qualité/prix sera à la hauteur.

Ce produit a de nombreux avantages qui devraient vous intéresser. Il vous assurera un confort sans faille grâce à ses oreillettes en simili-cuir et en mousse. Sa qualité audio sera à la hauteur de vos espérances grâce à ses transducteurs audio Pro-G 50 mm. Pour vos appels et vos sessions de jeux vidéos, vous pourrez compter sur la robustesse du micro à tige de 6 mm.

Sachez qu’il est compatible sur les consoles et qu’il possède une autonomie de 12 heures de jeu. Toutefois si vous pensez que ce modèle ne répond pas à l’ensemble de vos exigences, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques Bluetooth.