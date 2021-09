Le casque Sennheiser HD 458BT est à moins de 100 €

Ce casque Bluetooth circum-aural Sennheisei HD 458BT affiché habituellement à 150 € est à un très bon prix à la Fnac puisqu’il est actuellement à moins de 100 € soit à 92,99 € précisément. C’est donc une économie immédiate de 60 € que vous allez pouvoir réaliser aujourd’hui.

Le casque Sennheiser HD 458BT est à 92,99 € à la Fnac

Proposé à 149 € chez les concurrents c’est donc une offre exceptionnelle que vous propose la Fnac. En effet, que ce soit sur le site ou en magasin, le casque Sennheiser HD 458BT passe à 92,99 € soit une économie non négligeable de 60 €.

Toutefois avant de vous lancer, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur la fiche technique du produit en question. Le casque est un arceau circum-auriculaire de type fermé est doté de la technologie de réduction de bruit active. Il offre une autonomie de 30 heures et est compatible Bluetooth 5.0, aptX et NFC. Le casque est équipé d’un microphone et d’une télécommande qui vous permettra de passer et de recevoir des appels.

