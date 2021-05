Le casque Sony MDR-1AM2 est à un prix exceptionnel chez Amazon

Lorsque vous achetez un casque Sony vous savez que vous achetez un produit de qualité. Toutefois lorsqu’il est possible de bénéficier d’une belle réduction c’est encore mieux. Chez Amazon, le casque MDR-1AM2 bénéficie d’une belle remise et passe de 220 € à 129 € soit une réelle économie de 91 €.

Le casque Sony est à prix réduit chez Amazon

Tous ne sont pas des adeptes des casques sans fil, si c’est votre cas, le casque Sony MDR-1AM2 est actuellement en promotion chez Amazon. Durant une durée limitée, il passe donc à 129 € au lieu de 220 €.

Avec son design simple, épuré et ses coussinets anti-pression vous pourrez écouter votre musique pendant des heures sans ressentir une gêne ou de l’inconfort. Autre point positif, son arceau réglable va permettre au casque de s’adapter à toutes les morphologies.

Côté audio, vous ne serez pas déçu. Le casque délivre un son authentique, équilibré et clair qui se rapprochera le plus possible de la version originale. Le produit en question est livré avec sa housse de transport et 2 câbles dont un jack 3.5 mm et un autre de 4.4 mm.

Toutefois si vous avez un plus petit budget ou que vous souhaitez acheter un casque sans fil, sachez que le casque Sony WH-CH700N est à 79 € chez Amazon.