Le casque Sony WH-1000XM3 est en promo pour les French Days

Les true wireless Sony WF1000XM3 sont à petit prix pour les French Days mais si vous préférez avoir un casque sur la tête ce bon plan est pour vous. En effet, à la Fnac, le casque Sony WH-1000XM3 est actuellement proposé à 229,99 € au lieu de 279,99 € soit une belle remise de presque 20 %.

Le casque Sony est à petit prix pour les French Days

Si vous êtes à la recherche d’un casque ayant une réduction de bruit très performante, celui-ci devrait parfaitement répondre à vos attentes surtout avec cette remise pour les French Days. A la Fnac, c’est donc une réduction de 50 € qui est proposée, mais attention, le prix risque de grimper très rapidement dès la fin des promotions.

En plus de la réduction de bruit, le casque possède de nombreux atouts comme une belle autonomie de 30 heures avec l’option activée. Pour les plus gourmands, pas de panique car en seulement 10 minutes de recharge vous pourrez récupérer l’équivalent de 5 heures d’autonomie. Bonne nouvelles supplémentaire, l’accès à Alexa vous pourrez conserver le contrôle et accéder à toutes vos applications.

