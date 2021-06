Le casque Sony WH-1000XM3 voit son prix chuter pour le Prime Day

Le casque WH-1000XM3 bénéficie d’une belle réduction chez Amazon et passe à 229,99 €.

C’est une offre à ne pas rater chez Amazon puisque le casque Sony WH-1000XM3 bénéficie d’une très belle réduction de 40 %. Son prix passe donc de 380 € à 229,99 €.

Casque Sony à réduction de bruit à petit prix chez Amazon

On observe rarement des chutes de prix aussi intéressantes mais avec le Prime Day, les tarifs ne cessent de dégringoler et il serait bien dommage de passer à côté. Ainsi, si vous êtes à la recherche d’un excellent casque à réduction de bruit, ce produit devrait vous correspondre.

En effet, en plus de son prix et de la livraison offerte, il a de nombreux points positifs qui devraient vous convaincre de valider votre panier. Il possède bien évidemment la réduction de bruit et il a une très belle autonomie de 30 heures avec l’option activée. Grâce à la charge rapide, en seulement 10 minutes ce sont 5 heures de musique qui seront utilisables par la suite.

Grâce à l’assistant intelligent, Alexa, vous pourrez lui demander de changer de musique, de connaître la météo ou encore d’en savoir plus sur les actualités du moment.

Toutefois, dans le doute, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit.