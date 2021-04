Le chargeur 65 W Aukey Omnia à 30 € grâce à une remise de 35 %

Grâce à un coupon promotionnel de 35 % offert par le site Amazon, le chargeur 65 watts Aukey Omnia passe à 30,55 € au lieu de 46,99 € soit une très belle économie de plus de 16 €.

Chargeur Aukey Omnia à 30 € chez Amazon

Connue pour ses accessoires pour téléphone, la marque Aukey propose des produits de bonne qualité. Aujourd’hui grâce à une remise de 35 % offerte par le site Amazon, le tarif du puissant chargeur 65 watts Aukey Omnia chute à 30,55 € au lieu de 46,99 €. Pour en profiter c’est très simple : il vous suffira de cocher la case affichant le coupon promotionnel puis de passer au paiement de votre panier.

Ce chargeur performant et ultra compact vous permettra de l’emporter partout avec vous. Compatible Power Delivery 3.0, sa puissance peut monter jusqu’à 65 W via le port USB-C seul et en utilisant le chargeur avec un autre appareil, la puissance passe à 45 W en haut et 20 W en bas via le port USB-A grâce à la fonction Dynamic Detect. Avec lui, vous pourrez donc recharger sans problème votre smartphone, les tablettes compatibles Power Delivery et même votre Nintendo Switch.

Bénéficiant d’une garantie de 2 ans, le chargeur comporte également la certification UL qui va protéger votre chargeur de la surchauffe ou d’une surtension. Petit rappel concernant le coupon, il est valable jusque ce soir, le 22 avril dans la limite des stocks disponibles.