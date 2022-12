Chez Darty et à la Fnac, le chargeur sans fil Samsung Pad 15W est gratuit grâce à une ODR.

C’est un bon plan à ne pas rater qui est proposé actuellement chez Darty ou à la Fnac. En effet grâce à une offre de remboursement de 20 €, le chargeur sans fil Samsung Pad15W à 19,99 € sera gratuit.

Le chargeur sans fil Samsung Pad 15W est complétement gratuit

Attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de cette belle offre. En effet, vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour acheter le chargeur Samsung Pad 15W et obtenir son remboursement intégral. Pour cela, il vous suffira de prendre connaissance de l’offre de remboursement et de communiquer les justificatifs demandés. Vous obtiendrez le remboursement par virement bancaire.

Concernant le chargeur sans fil, son utilisation reste simple et pratique. Il vous suffira de placer votre appareil de la marque coréenne directement sur le socle pour qu’il se recharge. Pour la marque Samsung, la puissance de charge sera de 15W et de 5W pour les autres marques, c’est certes moins mais la fonction reste tout de même très pratique. Sachez que la charge s’effectuera même si vous avez un étui ou une coque de protection.

Point positif concernant ce chargeur, il est équipé d’un ventilateur, ce qui lui évitera une surchauffe désagréable. Si vous devez d’abord changer votre appareil, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.