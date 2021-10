Le cheval de Troie Flubot toujours actif, la Tesla Model S Plaid est-elle fiable, une comète géante se dirige vers nous, c’est le récap’

Le cheval de Troie Flubot actif depuis maintenant un an ne cesse d’actualiser ses pièges, l’accélération folle de la Tesla Model S Plaid ne serait pas compensée par des freins suffisamment puissants, la plus grande comète jamais détectée revient vers nous après s’être éloignée pendant 3,5 millions d’années, c’est le récap’ du jour.

Attention au logiciel espion FluBot

Flubot est un logiciel Android espion qui a pour but de voler vos identifiants et codes d’accès bancaires dans votre appareil mobile. Alors que le cheval de Troie est actif depuis maintenant un an, un nouveau piège a été rendu public en urgence par l’équipe néo-zélandaise CERT NZ. En effet, le malware envoie automatiquement des messages à partir d’appareils infectés aux contacts qu’il a reçus d’autres utilisateurs déjà infectés. Heureusement il existe des solutions et on vous recommande de lire notre actu pour savoir comment contourner ce FluBot Android Malware.

Exemples de messages envoyés par FluBot Malware – Crédit : Twitter/@Scamwatch_gov

Tesla Model S Plaid : les freins sont-ils à la hauteur de la puissance du véhicule ?

Track Day, une chaîne Youtube de tests automobiles, affirme que la Tesla Model S Plaid est « ennuyeuse et sans âme », et surtout « trop rapide pour son bien ». Les animateurs de la chaîne Track Day admettent que la Model S Plaid dispose d’une accélération incroyable, mais déclare que les testeurs n’ont pas pu terminer les 800 mètres de course à vitesse maximale, comme ils le font avec les autres véhicules, en raison du mauvais freinage de la Plaid. Les animateurs de la chaîne en ont conclu que la voiture électrique pouvait être dangereuse, la considérant « trop rapide, compte tenu de ses freins médiocres et de son poids ».

Tesla Model S Plaid – Crédit : Tesla

La plus grande comète jamais découverte se dirige vers nous

La comète connue sous le nom de comète Bernardinelli-Bernstein (ou C/2014 UN271 en code astronomique), mesure au moins 100 kilomètres de diamètre, soit environ 1 000 fois plus qu’une comète classique. Suite à une analyse approfondie de la comète géante, les astronomes ont découvert qu’elle se déplace rapidement en direction du système solaire. Des estimations plus poussées ont donc été réalisées et le verdict est tombé : la comète massive devrait arriver près de la planète Saturne dans 10 ans, en 2031.

