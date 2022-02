Le classement des plus puissants super-vilains du MCU

Le MCU compte plusieurs ennemis très puissants. On vous propose notre classement des 10 super-vilains Marvel les plus dangereux.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) a plus de dix ans et pendant toutes ces années, les fans ont découvert parmi les plus puissants ennemis des Avengers. Si certaines menaces étaient terriennes, d’autres viennent d’univers éloignés, de galaxies différentes ou étaient carrément des intelligences artificielles. Aussi bien sur Netflix qu’au cinéma, Marvel Studios nous a présenté de grands adversaires. Retour sur ces super-vilains avec notre classement des plus puissants apparus dans le MCU !

10/ Kilgrave dans Jessica Jones

Kilgrave n’a pas l’air si puissant que ça en tant qu’être humain lambda. Et pourtant… Le super-vilain manipule l’esprit de ses adversaires et peut contraindre par de simples mots. Dans Jessica Jones, l’héroïne essuie plusieurs pertes civiles à cause de cet ennemi. Kilgrave peut faire vivre l’enfer au monde qui l’entoure !

9/ Wilson Fisk dans Daredevil

Wilson Fisk, surnommé le Caïd, dirige les opérations criminelles dans l’ombre. Un seigneur du crime voulant prendre le contrôle de New York pour bâtir son empire. Un véritable mafieux et antagoniste de Daredevil dans la série Netflix. Aussi apparu dans Hawkeye, le colosse démontre une véritable force brute, capable de briser le crâne d’un homme avec une portière de voiture…

8/ Ebony Maw dans Avengers : Infinity War et Endgame

Ebony Maw est membre de l’Ordre Noir et fils adoptif de Thanos. Un serviteur loyal doté de pouvoirs de télékinésie utiles dans la quête du Titan fou pour mettre la main sur toutes les Gemmes de l’Infini. Preuve de sa puissance, le super-vilain a pu capturer Doctor Strange sans trop se fatiguer.

7/ Mysterio dans Spider-Man : Far From Home

Mysterio n’a pas vraiment de pouvoirs mais c’est un véritable manipulateur ! L’homme dupe Peter Parker (et le S.H.I.E.L.D.) jusqu’à obtenir un objet tech très puissant conçu par Tony Stark. Pire encore : il sème le chaos avec ses drones et se fait passer pour un sauveur. Il va jusqu’à dévoiler la véritable identité de Spidey au monde entier.

6/ Loki dans plusieurs films du MCU

Loki est présent depuis dix ans dans le MCU. Et dans plusieurs films, les fans l’ont découvert capable de dominer Captain America et Tony Stark (sans armure) ou encore combattre Valkyrie. Le demi-frère de Thor est considéré comme plus puissant que Doctor Strange ! Et on risque de le voir encore longtemps dans l’univers connecté.

5/ Ultron dans Avengers : L’Ère d’Ultron

Ultron est une intelligence artificielle aux pouvoirs incroyables conçue par Tony Stark. Doté des métaux les plus résistants de la planète, ce robot est quasiment indestructible et possède le génie de plusieurs grands scientifiques réunis. Cerveau, muscles et manipulation rendent cet adversaire très puissant.

4/ Ego dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Ego est un Céleste soit un être extrêmement puissant. Un entité capable de créer des portails à travers l’espace et étendre sa forme céleste pour détruire tout obstacle sur son chemin. Si on en sait peu sur la version du MCU, le personnage égale la puissance d’un Galactus. Capable de se reformer, il est possible que l’univers connecté fasse revenir Ego dans le futur malgré sa disparition dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

3/ Hela dans Thor : Ragnarök

Hela a détruit Mjölnir et c’est déjà un énorme exploit. La femme possède une force extraordinaire et a tué toutes les Valkyries. Déjà qu’il est compliqué d’en vaincre une seule alors toute une race ! Elle tient tête à Thor et Loki, considérée comme la déesse de la mort. Une méchante puissante et éternelle, véritable bourreau.

2/ Thanos dans Avengers : Infinity War et Endgame

Inutile de présenter Thanos ! Le Titan fou a tiré les ficelles du MCU dans l’ombre pendant près de dix ans et il aura fallu deux films aux Avengers pour le vaincre. Le super-vilain est capable d’affronter plusieurs super-héros pourtant considérés comme extrêmement puissants. Un nom que les fans du MCU connaissent bien.

1/ Dormammu dans Doctor Strange

On n’aperçoit Dormammu que brièvement dans Doctor Strange mais cette entité a eu le temps de montrer sa puissance. L’être mystique possède un haut niveau de magie et profite d’une immortalité. Il est capable de passer à une forme d’énergie pure et peut détruire les Célestes. Impossible de faire plus puissant dans le MCU à l’heure actuelle.

