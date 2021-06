Le clavier Logitech G915 passe à 217 € chez Boulanger

Certes le prix est assez élevé mais ce clavier Logitech G915 Lightsync Clicky est une valeur sure qui devrait vous intéresser. Boulanger propose en ce moment une belle réduction de plus de 30 € qui va certainement finir de vous convaincre. Affiché au prix de départ à 249 €, le clavier passe à 217,49 €.

Clavier Logitech G915 est à prix réduit chez Boulanger

Ce clavier dit mécanique est souvent privilégié des gamers. Plus réactif il permet aux joueurs d’être plus rapide et donc plus performant dans leurs parties de jeu.

Ce produit allie performance et esthétisme avec de nombreuses options très intéressantes. En effet, grâce à l’éclairage RGB individuel configurable avec le logiciel G Hub, vous pourrez choisir parmi 16,8 millions de couleurs pour créer vos animations personnalisées. Avec le logiciel G Hub, vous pourrez associer certaines touches à certaines actions afin de maximiser la réactivité de votre jeu.

Utilisable en filaire ou en Bluetooth, il faudra toutefois privilégier une utilisation filaire pour le jeu afin d’éviter les moments de latence susceptibles de vous déstabiliser pendant vos parties.

Concernant l’autonomie, le clavier Logitech G915 peut tenir environ 30 heures avec l’option rétroéclairage activée. Si ce bon plan vous intéresse, il ne faudra pas attendre trop longtemps, car les prix ont tendance à vite bouger ou les stocks à vite partir.