Le clavier MX Keys Mini Logitech est à prix réduit

Chez Amazon, le clavier MX Keys Mini Logitech est en promo et passe à 64,99 €.

Pour les personnes qui doivent investir dans un nouveau clavier mais qui souhaite y mettre un prix raisonnable, voici un bon plan fait pour vous. En effet, chez Amazon, le clavier MX Keys Mini de Logitech bénéficie d’une réduction de 40 % et passe à 64,99 € au lieu de 109 €.

Clavier MX Keys Mini Logitech > 64,99 € chez Amazon

Clavier mini de Logitech à prix mini chez Amazon

A un tel prix, il serait vraiment regrettable de passer à côté de ce bon plan. Chez Amazon, vous pourrez faire une très belle économie de 40 % concernant l’achat de ce clavier de la marque Logitech. Il s’agit précisément du modèle MX Keys Mini. Attention, à ce tarif, il risque de très vite partir, il faudra donc acheter cet article à votre panier très rapidement.

Si ce bon plan vous intéresse, voici tout de suite quelques détails sur les caractéristiques techniques. Ce petit clavier à prix mini possède de nombreux atouts qui sauront vous séduire. Sachez tout d’abord qu’il est capable de fonctionner avec tous les systèmes d’exploitation pour PC via le Bluetooth. Avec sa disposition AZERTY, il est également rétro éclairé. L’avantage le plus important concerne certainement sa possibilité de passer d’un appareil à l’autre sans contrainte. Avec 10 mètres de portée, vous pourrez en plus vous installer confortablement dans votre canapé.