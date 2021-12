Le clavier MX Keys Mini pour Mac bénéficie d’une réduction de 35 %

Si vous devez vous équiper ou changer votre clavier, c’est le moment de bénéficier de cette offre chez Amazon. En effet, pour une durée indéterminée, le clavier MX Keys Mini pour Mac est à seulement 71,10 € au lieu de 109,99 € soit une très belle économie de 35 %.

Le clavier MX Keys Mini est à 71 € chez Amazon

C’est une belle offre à saisir concernant l’achat de ce clavier MX Keys Mini pour Mac puisqu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 35 %. Bonne nouvelle supplémentaire, vous n’aurez pas de frais supplémentaires pour la livraison que ce soit à votre domicile ou dans un point relais.

Cependant, avant de lancer votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques du produit en question. Sachez que ce clavier est équipé du rétro-éclairage automatique avec intensité adaptative ainsi que de capteurs de lumière ambiante qui permettront d’ajuster le rétro-éclairage selon votre environnement et selon l’éclairage présent dans votre intérieur. Avec les touches Easy-Switch vous pourrez connecter jusqu’à 3 dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux.

De taille mini, vous pourrez emporter facilement votre clavier lors de vos déplacements professionnels. Si ce produit vous intéresse, sachez que l’offre sera honorée dans la limite des stocks disponibles.