Le clavier MX Keys Plus de Logitech est à moins de 90 €

Si vous devez changer votre clavier, c’est le moment de bénéficier de cette offre. En effet, chez Amazon, le clavier MX Keys Plus de la marque Logitech est actuellement à 89,90 € au lieu de 139,99 € soit une très belle remise de 36 %.

Clavier MX Keys Plus Logitech > 89,90 € chez Amazon

Le clavier MX Keys Plus Logitech est à prix réduit chez Amazon

Si vous utilisez très souvent votre clavier, vous avez besoin d’un outil de travail performant mais aussi confortable. Avec le clavier MX Keys Plus de Logitech, vous bénéficierez d’un repose poignet qui vous permettra de vous soulager et donc de travailler plus longtemps sans avoir une sensation d’inconfort. C’est d’autant plus le moment d’en profiter puisqu’il bénéficie actuellement d’une réduction et passe donc à moins de 90 € soit à 89,90 € précisément.

Compatible avec les systèmes d’exploitation MacOS, Windows, Linux, iOS et Android, ce clavier rétroéclairé possède une batterie rechargeable Li-Po de 1500 mAh qui apportera une autonomie de 10 jours environ. Avec son poids plume de 810 grammes, vous pourrez le glisser facilement dans votre sac et l’emporter avec vous lors de vos déplacements professionnels.