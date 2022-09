Le clavier MX Keys Plus et son repose-poignets sont à moins de 90 €

Chez Darty et Amazon, le clavier MX Keys Plus est à 89,99 € au lieu de 139,99 €.

Si vous avez besoin d’un clavier performant et confortable, voici une très belle affaire à ne pas rater. En effet, chez Darty et Amazon, le clavier MX Keys Plus avec son repose poignet est à 89,99 € au lieu de 139,99 € soit une économie immédiate de 50 €.

Le clavier Logitech et son repose-poignets est à petit prix

Avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur le produit proposé. Le clavier de la marque Logitech est compatible avec les systèmes d’exploitation Apple MacOS, Linus, Microsoft Windows, iOS et Android. Sachez également que grâce à l’option très pratique du bouton Easy-Switch vous pourrez passer d’un écran à l’autre. Concernant sa batterie rechargeable Li-Po de 1500 mAh vous pourrez facilement tenir une dizaine de jours.