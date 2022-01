Le combo clavier et souris Logitech MK235 est à 17,49 € seulement

Si vous devez changer votre clavier, c’est le moment de profiter de cette bonne affaire. En effet, l’ensemble clavier et souris Logitech MK235 passe actuellement à 17,49 € au lieu 29,99 € soit une réduction de 42 %.

Clavier et souris Logitech MK235 sont à 17,49 €

Actuellement, chez Amazon, le clavier et la souris Logitech MK235, passent au petit prix de 17,42 € au lieu de 29,99 €. Attention, pour profiter de cette promotion, il ne faudra pas trop traîner car les stocks vont certainement vite partir ou le prix vite grimper.

Concernant ce combo, sachez qu’il est composé d’un clavier et d’une souris sans fil avec son adaptateur USB. Les touches du clavier sont des touches de taille standard qui conviendront à tous, tous comme la souris qui est ambidextre afin de convenir aux droitiers et aux gauchers. L’ensemble est également étanche, ce qui vous permettra de manger ou boire sur votre bureau sans craindre une goutte de liquide sur le clavier par exemple. A savoir aussi qu’il dispose d’une portée maximale de 10 mètres ainsi que l’option Plug and Play.