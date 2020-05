Le Cybertruck emprunte le tunnel de the Boring Company, Jay Leno au volant, Elon Musk en copilote

CNBC vient de diffuser un nouveau teaser pour son émission Jay Leno’s Garage. On peut y voir le célèbre pick-up électrique rouler dans le tunnel de The Boring Company qui passe sous Los Angeles. Étonnamment, il est suffisamment large.

Crédit : CNBC

En distillant au compte-goutte les extraits pour l’émission à venir, CNBC fait monter l’excitation autour de son émission avec Jay Leno et Elon Musk parlant du futur de Tesla tout en conduisant le Cybertruck dans les rues de Los Angeles. L’un des moments préférés de l’animateur est le passage dans le tunnel de The Boring Company, une autre entreprise du patron de Tesla.

Malgré sa taille, le Cybertruck passe dans le tunnel

Si Jay Leno n’est pas très connu en France, il est une légende aux États-Unis. Âgé aujourd’hui de 70 ans, le présentateur et humoriste a réalisé l’essentiel de sa carrière en tant que présentateur de l’émission The Tonight Show puis The Jay Leno Show. Son amour pour les voitures l’a conduit à la création de l’émission Jay Leno’s Garage en 2015, elle continue jusqu’à maintenant sur CNBC. Pour le prochain épisode, il reçoit Elon Musk.

Ensemble, les 2 hommes vont parler des projets de Tesla notamment du Roadster qui ne sortira pas en 2020, mais qu’Elon Musk a présenté comme une voiture digne de James Bond grâce à ces propulseurs à gaz froid cachés derrière la plaque d’immatriculation. Le dernier trailer commence par une rapide présentation du Cybertruck, notamment de la solidité de son coffre que le patron de Tesla prouve en se tenant debout dessus.

Le présentateur prend ensuite le volant du pick-up géant, passant devant le siège social de SpaceX. Elon Musk indique alors que le tunnel de The Boring Company commence à cet endroit précis. Long de 2,4 km, il s’agit du tunnel de test. Il annonce fièrement que l’Autopilot permettra de s’y laisser conduire. Évidemment préparée, cette manœuvre met en avant les 3 entreprises majeures d’Elon Musk dans une opération promotionnelle très réussie. Depuis, il a été confirmé que le Cybertruck ne serait finalement pas réduit, mais qu’un autre modèle plus petit pourrait arriver.

Source : CNBC