Le Dell Inspiron 13 bénéficie d’une remise de 200 €

Si vous recherchez un portable performant, léger et avec un budget conséquent, voici un bon plan à ne pas rater chez Rue du Commerce. Le Dell Inspiront 13 bénéficie d’une remise de 15 %, il s’agit certes d’une petite remise mais elle va quand même vous permettre d’économiser 200 €.

Le PC Dell Inspiron 13 est en promo chez Rue du Commerce

Si vous êtes perdu concernant vos recherches sur votre futur PC voici un bon plan qui devrait vous aider à prendre vos décisions. En effet, ce modèle coche de nombreuses cases. Il est performant, il se transforme en tablette, il est léger avec un poids de seulement 1,2 kg et il offre une autonomie satisfaisante qui vous permettra de tenir votre journée de travail sans problème et il est bien évidemment un design attirant.

Sa fiche technique imposante permet à ce PC d’être polyvalent, en effet, vous pourrez aussi bien l’utiliser pour travailler que pour jouer. Si cela est possible c’est notamment grâce à son processeur de 11ème génération d’Intel soit un Intel-Core i7-1165G7 cadencé à 2,8 GHz. Le tout est accompagné de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD 512 Go. Avec une telle configuration, vos jeux les plus gourmands tourneront sans faire ramer votre PC.

Toutefois, dans le doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs PC.