Le Dream Robot D9 Mistral passe à seulement 231,99 €

Les bons plans concernant les robots aspirateurs ne manquent pas actuellement. En effet, après le Robot Ecovacs Deebot T9 à 599 € c’est maintenant le Dream Robot D9 Mistral qui bénéficie d’une promotion. Chez Amazon, son prix passe de 287 € à 231,99 € soit une belle économie de 55 €.

Dream Robot D9 Mistral est à petit prix chez Amazon

Les robots aspirateurs sont de plus en plus présents dans notre foyer. Ils permettent un gain de temps incroyable et ils sont très efficaces dans le nettoyage. Le Dream Robot D9 Mistral est un robot aspirateur accessible surtout en ce moment grâce à cette belle remise de 55 € chez Amazon. Si vous souhaitez tester ce type de produit sans vous ruiner, c’est le moment d’effectuer votre commande.

Si vous craquez pour le Dream Robot D9 Mistral, vous allez pouvoir retirer plusieurs corvées de votre planning. En plus d’aspirer, il faut savoir que ce modèle peut également nettoyer votre sol grâce à son réservoir d’eau d’une contenant ce 270 ml. Pour utiliser votre aspirateur c’est très simple, il vous suffira d’utiliser l’application, grâce à elle, vous pourrez indiquer les zones à nettoyer et contrôler la progression du nettoyage, mais aussi l’autonomie de l’aspirateur. A noter qu’il possède une puissance d’aspiration de 3000 Pa avec 4 niveaux et une autonomie de 150 minutes.

