Le drone DJI Mavic Air et son sac de transport pour 649 €

Ce petit drone, conçu et réalisé par le chinois DJI, a l’avantage d’être pliable, afin de faciliter au maximum son transport (son poids est de 430 grammes). Avec cette offre de Darty, l’appareil est d’ailleurs livré avec son sac de transport.

Le Mavic Air est équipé de quatre hélices et d’une caméra, embarquée dans une nacelle qui peut pivoter sur trois axes. Cette dernière intègre une capteur de 12 mégapixels et filme avec une focale équivalente à 35 mm. Les photos et les vidéos sont réalisées en haute définition : vidéos HDR 4K en 30 images par seconde et jusqu’à 120 images par seconde en Full HD, afin de réaliser des ralentis très précis.

Le tout est stocké dans 8 Go de mémoire, qu’il est possible d’étendre grâce à une carte mémoire SD. La récupération des fichiers s’effectue par l’intermédiaire du port USB de type C.

Le Mavic Air se pilote grâce à une télécommande sur laquelle se greffe un smartphone, qui fait fonctionner l’application de DJI. Le drone peut atteindre une vitesse maximale de 68 Km/h. Il diffuse ses images vers l’utilisateur en 720p, grâce à la technologie Wi-Fi, avec une portée maximale de 4 km !

Le drone embarque également plusieurs capteurs qui repèrent les obstacles afin de les éviter automatiquement. Il sait aussi suivre automatiquement le sujet qu’il filme. Et sa batterie assure une grande autonomie de 21 minutes.

Cet article vous est proposé par Darty.