Le Dyson V10 Motorhead est à prix cassé pour les French Days

Cdiscount fait fort en proposant l’aspirateur-balai Dyson V10 Motorhead et son adaptateur à 354,99 euros avec le code 25DES299​ (ou 344.99€ pour les CDAV avec le code 35DES299CDAV) au lieu de 469 euros. Les aspirateurs de la marque Dyson sont habituellement vendus plus cher que la concurrence. Avec cette belle promotion, vous pouvez enfin acquérir le V10 Motorhead et ses accessoires pour un coût abordable.

Les abonnés de Cdiscount à volonté (CDAV) peuvent acquérir le Dyson V10 Motorhead à 344.99€ avec le code 35DES299CDAV.

Le Dyson V10 Motorhead en promotion pendant les French Days

Sur le marché très concurrentiel des aspirateurs-balais, Dyson se démarque par ses innovations et sa qualité. Le Dyson V10 Motorhead est un aspirateur sans fil polyvalent et performant. Avec son poids léger de 2,6kg, vous pouvez facilement le déplacer. Son moteur puissant de 125 000 tours/minute permet de nettoyer en toute efficacité de nombreuses surfaces comme le parquet, la moquette ou encore le carrelage. Le V10 Motorhead est également doté d’un filtre qui retient la poussière, les pollens et les microparticules, ce qui est idéal pour garantir un espace de vie sain et respirable pour les personnes allergiques.

Son collecteur de poussière de 0,76 L et son autonomie de 60 min en mode normal (ou 30 min en mode fort) en font un aspirateur agréable à utiliser.

L’aspirateur est en vente avec l’adaptateur pour meubles bas qui se plie jusqu’à 90° pour atteindre les surfaces difficiles d’accès.