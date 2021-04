Le écouteurs Huawei Freebuds 4i sont à prix cassés chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil, c’est le moment de profiter de cette offre chez Amazon. En effet les Freebuds 4i de Huawei sont actuellement affichés à 79 € au lieu de 99 €.

Ecouteurs Freebuds Huawei à 79 € chez Amazon

Si vous n’avez pas eu la chance de profiter du bon plan précédent concernant les écouteurs Freebuds 4i de Huawei à 69 € chez Cdiscount, c’est le moment de vous rattraper. Même si le tarif est un peu plus élevé, c’est pour l’instant la meilleure offre du moment concernant ce produit.

Commercialisés depuis seulement le mois de mars, c’est donc une offre très intéressante proposée aujourd’hui chez Amazon. En effet plus abordable que les AirPods Pro d’Apple, on voit directement que la marque Huawei s’est inspirée de ces derniers tout en proposant un tarif clairement plus accessible pour tous.

Ses écouteurs confortables proposent une réduction de bruit active pouvant aller jusqu’à -22 dB, le silence autour de vous vous permettra d’écouter votre musique confortablement ou d’entendre correctement votre interlocuteur. L’autonomie est également un point fort non négligeable : batterie chargée, les écouteurs peuvent tenir jusqu’à 10 heures d’écoute de musique, autant dire que c’est certainement vous qui couperez avant eux.

Toutefois, si avant d’effectuer votre commande vous souhaitez découvrir les autres produits pensez à consulter notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.