Le Faucon et le Soldat d’Hiver : Marvel peut reprendre le tournage pour une sortie à temps sur Disney+

Bonne nouvelle pour les fans de Marvel. La série Le Faucon et le Soldat d’Hiver ne connaitra finalement peut-être aucun retard. À cause de l’épidémie de COVID-19, le studio avait dû interrompre le tournage qui avait débuté à Prague. Mais la pause aura été d’assez courte durée. La Commission du Film tchèque vient en effet d’autoriser toutes les productions à reprendre leur cours.

Crédit : Marvel Studios

Les acteurs et les équipes du studio devront cependant suivre quelques règles sanitaires. Ils devront notamment être testés pour le COVID-19 avant leur départ des États-Unis et 72h après leur arrivée en République tchèque. En attendant les résultats de ce deuxième test, tous devront rester confinés dans leur hôtel. Les tests seront répétés tous les 14 jours et un dernier sera effectué avant leur vol retour. Le plateau de tournage sera également régulièrement désinfecté. Les acteurs et membres de la production n’auront cependant pas à porter de masque.

Marvel reprendra-t-il tout de suite le tournage ?

Bien que les autorités tchèques aient donné leur feu vert, Marvel n’a pas encore confirmé le retour au travail des équipes. Il y a quelques jours, le PDG de la Walt Disney Company déclarait que le studio ne savait pas du tout quand les tournages de ses films et séries pourraient reprendre. Pour l’instant, la date de sortie du Faucon et le Soldat de l’Hiver semble cependant maintenue. La série devrait donc faire ses débuts en août prochain sur Disney+.

C’est en tout cas ce qu’espèrent tous les fans de Marvel. Car si la sortie du Faucon et le Soldat de l’Hiver venait à être reporté, cela pourrait avoir un impact sur la diffusion de WandaVision. Le tournage de cette deuxième série Marvel attendue en décembre prochain sur Disney+, est lui déjà terminé. Mais le studio a un calendrier à respecter, et chaque retard en entraîne un autre. On l’a vu récemment avec Doctor Strange 2 et Thor 4, qui ont tous deux été repoussés après que Sony ait reporté Spider-Man 3.

