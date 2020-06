Le Galaxy Fold Lite serait reporté à 2021

Ce nouveau téléphone devrait permettre au fabricant coréen d’offrir à ses clients une version allégée de ses appareils pliables, à environ 1000 dollars.

Crédit : Mika Baumeister / Unsplash

Si les téléphones pliables ressemblent et sonnent comme des objets de luxe, c’est car leur prix les rends pour l’instant inaccessibles au plus grand nombre. La combinaison de leur prix et de leur fragilité fait qu’ils sont pour l’instant considérés comme une gamme à part entière. Samsung, qui a contribué à stimuler le marché des téléphones pliables avec ses appareils performants, devait également promouvoir des téléphones pliables plus abordables. Malheureusement, il semble maintenant que ce ne sera pas le cas cette année, car les plans de ce que l’on croyait être le Galaxy Fold Lite 4G auraient été mis en attente.

Samsung Galaxy Fold 2 : tous les détails de son écran pliant ont fuité

Une sortie à l’origine prévue en août

Le rapport provient du site coréen Viva100, affirmant que le Galaxy Fold Lite, plus abordable que son grand frère le Galaxy Fold, était censé être dévoilé lors de l’événement en ligne Unpacked de Samsung. La rumeur courrait comme quoi l’événement était prévu le 5 août, avec une multitude de produits qui devraient être annoncés. Cela aurait été l’occasion idéale pour les clients de se voir présenter le premier smartphone pliable abordable. Le rapport du média coréen n’entre pas dans le détail des raisons de ce changement, si ce n’est que Samsung repousse le lancement du téléphone à 2021.

Galaxy Note 20+ : une fuite dévoile un design familier et un module photo protubérant

Cela aurait probablement été le moment idéal pour une version aussi bon marché du Galaxy Fold. Les gens cherchent maintenant des alternatives moins coûteuses étant donné la situation économique mondiale actuelle, et un téléphone pliable à $1000 aurait été bien accueilli.

Samsung semble pour l’instant vouloir se concentrer sur la sortie des Galaxy Note 20 et du Galaxy Fold 2 cet été.

Source : viva100