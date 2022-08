Le Galaxy S22 5G de Samsung pour 129,90€ seulement pendant quelques jours chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom associe un forfait 170 Go et le Samsung Galaxy S22 5G. Une offre haut de gamme à tout point de vue pour un tarif très attractif.

Pour profiter de cette promotion, il suffit de souscrire à un forfait Sensation Bouygues Telecom avec 170 Go de datas/mois avec un engagement de 2 ans. L’offre permet d’acquérir le smartphone star de chez Samsung pour 129,90€ seulement et 8€ par mois pendant 24 mois.

En effet, Bouygues Telecom offre une première réduction de 457,10€ dès sélection du forfait à laquelle s’ajoute un remboursement après achat de 80€. Une facilité de paiement permet de ne payer que 8€ par mois pendant 2 ans pour le reste du montant. Pour peu que vous ayez un ancien portable à faire reprendre, le prix peut passer à 1€ par mois + 8€ pendant 2 ans.

Avec cette offre vous profitez d’un forfait très généreux de 170 Go de datas qui vous permettra de surfer, streamer et jouer sans vous priver où que vous soyez, et cela pour25€99/mois pendant 12 mois puis 42€99/mois. Vous profiterez de la qualité du réseau Bouygues Telecom avec une couverture complète sur tout le territoire français et des débits élevés assurant de ne subir aucun ralentissement.

Vous bénéficierez en plus des :

Appels et SMS illimités ainsi que 80 Go d’Internet depuis Europe, DOM, États-Unis, Canada et Suisse,

Appels illimités vers les fixes dans 120 pays,

Appels et SMS illimités en France métropolitaine,

Appels et SMS illimités depuis l’EU/DOM et la Suisse vers la France & ces pays.

Un smartphone haut de gamme aux performances hors norme

Cette offre est l’occasion d’acquérir l’excellent Samsung Galaxy S22 5G. Il se distingue tout d’abord par son superbe design avec des bordures ultrafines. Sur la balance il ne dépasse pas les 168 grammes pour une épaisseur de 7,6 mm. Il bénéficie du retour du verre minéral en face arrière ce qui lui confère une grande résistance aux chocs et aux rayures.

Côté photo, le Samsung Galaxy S22 5G affiche d’incroyables performances de jour comme de nuit. Il délivre des clichés magnifiques grâce à ces 3 capteurs (Capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle en 12 mégapixels et téléobjectif en 10 mégapixels). Il est de plus équipé d’un vrai téléobjectif avec zoom optique 3x, une performance technique qui permet de s’approcher d’un sujet sans perte de qualité.

Que ce soit pour afficher vos photos ou vous livrer à des sessions de jeu, vous profiterez de la qualité de l’écran Dynamic Amoled Full HD+ de 6,1 pouces. Sa technologie de dernière génération permet d’afficher des noirs profonds et des couleurs éclatantes.

La fluidité de l’affichage est assurée grâce à un taux de rafraîchissement qui peut atteindre 120Hz mais qui s’adapte en fonction de l’usage pour que l’autonomie reste excellente.

Ne trainez pas trop pour profiter de cette offre qui s’arrête le 28 août.

