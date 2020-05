Le Google Pixel 4a serait moins cher que l’iPhone SE 2020 avec 2 fois plus de mémoire

Crédit : Evan Blass

Lancé à 399 dollars, le Pixel 3a est probablement l’un des meilleurs smartphones Google, notamment grâce à ses qualités de photophone. Son successeur se fait attendre. Attendu pour le Google IO annulé à cause de la pandémie, le smartphone milieu de gamme n’a toujours pas été annoncé officiellement. Pourtant, à quelques détails près, on connaît déjà pratiquement tout du prochain porte-étendard d’Android.

Le Pixel 4a s’est d’abord montré en image, avant qu’un blog cubain réalise un test complet d’un prototype de Pixel 4a. Concernant son prix, une affiche publicitaire partagée par Evan Blass confirme qu’il sera commercialisé au même tarif que son prédécesseur. Google envisagerait pourtant de revoir son prix à la baisse.

Le Google Pixel 4a à 349 dollars pour concurrencer l’iPhone SE 2020

Selon Stephen Hall de 9To5Google, Google aurait décidé de lancer le Pixel 4a à 349 dollars avec une capacité de stockage de 128 Go, soit deux fois plus que le smartphone d’Apple. Si l’annonce vient contredire le tarif révélé par Evan Blass, elle n’en est pas pour autant fausse. Google pourrait être revenu sur sa décision à la suite du lancement de l’iPhone SE 2020 à 399 dollars. Une stratégie qui permettrait à Google de prendre l’avantage sur un marché très concurrentiel où une différence de 50 dollars fait la différence. D’autant plus que sur le terrain des performances, le Snapdragon 765 des Pixel 4a reste en dessous de l’A13 qui promet une plus grande longévité à l’iPhone SE 2020.

La décision pourrait également être motivée par les mauvais résultats du Pixel 4 sur les deux derniers trimestres. Le smartphone s’est vendu à 2 millions d’exemplaires ses six derniers mois, contre 3,5 millions de Pixel 3 et 3 millions de Pixel 3a sur la même période. Et nul doute que la pandémie de Covid-19 et la crise économique qui l’accompagne vont recentrer le marché des smartphones sur le milieu de gamme. Google a donc tout intérêt à être le plus compétitif possible sur ce marché.

Source : 9To5Google