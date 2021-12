Le Google Pixel 6 à 1€ (+5€/mois) seulement chez Bouygues Telecom

Quelques jours avant Noël, Bouygues Telecom a décidé de vous gâter et vous propose une large sélection de smartphones dernier cri à prix mini ! Jusqu’au 26 décembre prochain (inclus), vous pouvez par exemple profiter du très récent Google Pixel 6 5G avec 80€ de réduction grâce au code promo NOEL50 et à l’offre de remboursement de 30€.

Le smartphone passe ainsi de 51€ (+5€/mois) à seulement 1€ + 5€/mois pendant 24 mois.

Attention, l’offre n’est valable que si vous souscrivez avec le smartphone le forfait Sensation Avantages Smartphone 120Go à 28,99€/mois pendant 1 an, puis 48,99€/mois. En souscrivant une offre Internet avec votre forfait, vous économisez 6€/mois sur votre forfait.

Aussi, jusqu’au 22 décembre, l’opérateur vous propose la livraison à domicile Express (Chronopost) gratuitement, au lieu de 9,90€. Vous pouvez donc recevoir votre smartphone à domicile à J+1, et ce, sans rien payer.

Le Google Pixel 6 5G : le meilleur smartphone pour les photo en 2021

Avec le Google Pixel 6 5G, Google a fait très fort et propose enfin un smartphone capable de concurrencer les plus grands, que ce soit chez Samsung comme chez Apple. Le nouveau smartphone Google propose en effet des prestations haut de gamme, et même des nouveautés exclusives.

C’est par exemple le premier smartphone équipé d’un processeur développé entièrement par Google, le Google Tensor. Une première réussie qui plus est tant le smartphone est fluide et efficace.

Le Google Pixel 6 se démarque également par la qualité de ses photos. Avec 2 capteurs arrière, de 50 Mpx et 12 Mpx, il fait simple, mais efficace. Ses photos sont en effet très lumineuses et détaillées. D’après de nombreux sites, c’est le meilleur photophone sorti en 2021. Son capteur frontal de 8 Mpx permet lui aussi des selfies de qualité.

Sur sa fiche technique, on retient également un bel écran 6,4 pouces Amoled et une batterie de 4600 mAh qui lui permet de rester allumé toute la journée sans problème.

Vous souhaitez profiter de ce smartphone à prix mini ? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.