Le Google Pixel 6 est à moins de 500 €

Vous savez peut-être que le Google 7 et le Google 7+ viennent d’être présentés officiellement mais savez-vous que le modèle précédent, le Google Pixel 6 bénéficie d’une belle remise ? En effet, chez Amazon, il passe actuellement à 499 € au lieu de 649 €.

Google Pixel 6 > 499 € chez Amazon

Le smartphone Pixel 6 est à bas prix chez Amazon

Pour bénéficier des belles offres, il est toujours judicieux d’attendre les sorties des nouveaux modèles, ainsi les prédécesseurs voient souvent leurs prix chuter. C’est aujourd’hui le cas du Google Pixel 6 puisqu’il passe à moins de 500 € soit à 499 € précisément. Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit.

Le smartphone Pixel 6 possède un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un processeur Google Tensor, une mémoire vive de 8 Go avec un espace de stockage de 128 Go et une batterie compatible de 4614 mAh. Les plus gourmands pourront bénéficier de la charge rapide qui vous permettra de récupérer de la batterie en un clin d’œil.

Toutefois, si ce modèle ne répond pas à vos besoins ou si vous avez déjà un autre modèle en tête, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.