Le Huawei MateBook D14 bénéficie d’une remise de 300 €

Même si les soldes sont terminées, les bons plans sont toujours d’actualité chez Amazon. Actuellement, c’est le MateBook D14 de Huawei qui bénéficie d’une réduction et passe à 599,99 € au lieu de 899,99 €. Si ce produit vous intéresse, c’est le moment de craquer.

Huawei MateBook D14 > 599,99 € chez Amazon

Le PC MateBook D14 Huawei est en promo chez Amazon

Vous avez raté les soldes mais pas de panique, les petits prix sont toujours mise en avant chez Amazon et concerne toutes les catégories. Si vous devez changer d’urgence votre ordinateur portable, c’est sans doute un bon plan qui va retenir toute votre attention. Toutefois, avant de valider votre panier, vous voulez certainement connaître les détails des caractéristiques techniques.

Avec des performances de qualité et une réputation sans faille, vous ne serez pas déçu par ce modèle. Avec un design moderne et élégant, il est équipé à l’intérieur d’un processeur Intel de 11e génération avec en plus une charge rapide qui viendra aidé une autonomie déjà plus que correcte, ainsi vous pourrez partir avec lors de vos déplacements professionnels.

Cependant, si ce modèle ne coche pas tous vos critères, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portables.