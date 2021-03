Le Huawei P40 est à à 499 € avec une réduction de 300 €

Sorti depuis bientôt un an, le Huawei P40 bénéficie d’une belle réduction sur le site officiel de son constructeur. En effet, à 799 € auparavant, il est en ce moment proposé à 499 €, c’est donc une belle réduction de 300 € que vous allez pouvoir réaliser.

Huawei P40 au prix exceptionnel de 499 €

Le site officiel fait donc une réduction non négligeable concernant ce smartphone, si vous recherchiez ce modèle c’est le moment de vous faire plaisir. Bonne nouvelle supplémentaire, sachez que la remise est valable sur tous les coloris proposés c’est-à-dire en blush gold, noir ou silver frost (gris), vous n’avez plus qu’à choisir votre modèle favori.

Ce smartphone devrait vous plaire car il a de nombreux atouts. Avec son design plutôt sympa et compact il propose en plus de grosses performances qui vont vous permettre d’avoir une bonne qualité photo. Il a en plus une autonomie plus que satisfaisante qui vous permettra de tenir une journée voire même deux, cela dépendra évidemment de votre utilisation quotidienne.

Toutefois il manque la certification d’étanchéité IP68 ainsi que l’impossibilité d’utiliser les services Google et le PlayStore. Deux points négatifs qui passeront ou pas selon les utilisateurs. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, cela vous permettra de trouver votre bonheur.